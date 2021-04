Apple Keynote: AirTags, neuen iMac, iPad Pro, Apple TV 4K!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) hat am Dienstag auf dem virtuellen Event “Spring Loaded” den AirTag angekündigt, ein iPhone-Zubehör, das in die Find my iPhone-App integriert ist.

Das Gerät hilft beim Aufspüren von persönlichen Gegenständen vom iPhone aus, basierend auf einer präzisen Ortung, die einen U1-Chip auf Basis der Ultra-Wideband-Technologie nutzt, um die genaue Entfernung zum AirTag zu ermitteln.

Das iPhone fusioniert diese Daten dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung