Apple: Kaum zu glaubende Rentabilität bei Smartphones!

mit angezogener Handbremse weiter nordwärts ging es in den letzten Tagen mit den Notierungen der Apple-Aktie. Das prozyklische Kaufsignal nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs oberhalb des einstigen Widerstands um 132 US-Dollar wurde mithin bestätigt. Aber auch weiterhin gibt es gute Gründe, Rücksetzer bei den Anteilsscheinen des US-Hightech-Riesen für Käufe zu nutzen.

Fast 80% des Branchengewinns erwirtschaftet

Wie am Mittwoch bekannt wurde, flossen den Amerikanern von den 53,7 Mrd. US-Dollar, die 2016 von der gesamten Smartphone-Branche operativ verdient wurden, 79,2% bzw. 44,9 Mrd. US-Dollar zu. Damit hat Apple den Hauptkonkurrenten Samsung klar in seine Grenzen gewiesen. Die Südkoreaner kamen gerade einmal auf einen operativen Ertrag von 8,3 Mrd. US-Dollar und einen Marktanteil von 14,6%, wobei dieses Ergebnis natürlich durch das Note7-Desaster etwas verzerrt ist. In erster Linie sind diese Zahlen aber das Ergebnis des Umstands, dass Apple sehr viel höhere Preise für seine Produkte durchsetzen kann und damit üppigere Gewinnmargen als die Wettbewerber aufweist.

Vasallentreue der Kunden entscheidender Wettbewerbsvorteil

Und daran wird sich bis auf weiteres aller Voraussicht nach auch nicht viel ändern. Teilweise wirkt die Vasallentreue der Apple-Kunden schon fast ein bisschen erschreckend. Die Produkte der Amerikaner sind bereits seit Jahren eine Art Lifestyle. Dass die neuen iPad-Modelle möglicherweise erst im April eingeführt werden, werden die Jünger dem gottgleichen Konzern nachsehen. Solange tröstet man sich halt mit der Apple-Watch, die allerdings momentan auch nur noch schwer zu bekommen ist. Apple ist irgendwie eine eigene Welt, aber in jedem Fall eine rentable, an der Sie mit den Dividendenpapieren des weltweit wertvollsten Unternehmens teilhaben können.

