Apple: Kann jetzt durchgestartet werden?

In dieser Woche gelingt den Bullen bei der Apple-Aktie, was in den letzten Monaten mehrfach gescheitert ist: Der Kurs überwindet den Widerstand bei 125,39 US-Dollar und stößt damit das Tor zu einer Fortsetzung der am 2. November auf einem Tief bei 107,32 US-Dollar gestarteten Rallye weit auf.

Noch ist der Anstieg über das Hoch vom 13. Oktober nicht als signifikant



