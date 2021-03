Apple: Kann der Abwärtstrend gestoppt werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie bildete am 21. September bei 103,10 US-Dollar ein Tief aus und ging anschließend in eine neue Aufwärtsbewegung über. Diese setzte sich auch im neuen Jahr zunächst fort, sodass der Kurs am 25. Januar bei 145,09 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausbilden konnte. Seitdem bestimmen jedoch Kursrückgänge das Bild.

Es hat sich ein neuer Abwärtstrend ausgebildet, der bislang noch nicht



