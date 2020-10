Apple: Kampfansage an Google!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) intensiviert seine Bemühungen zur Entwicklung einer eigenen Suchtechnologie vor dem Hintergrund einer kartellrechtlichen Prüfung seiner Beziehung zur Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), berichtete die Financial Times am Mittwoch.

Was geschah

Die Entwicklung würde einen Schatten auf die milliardenschweren Zahlungen werfen, die der Suchmaschinengigant an das von Tim Cook geführte Unternehmen leistet, so die Financial Times . Berichten zufolge hat Apple in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung