Apple: Kampf um das Jahreshoch!

charttechnisch spannend ist es derzeit bei der Apple-Aktie – denn die kämpft darum, den „Break“ über einen Widerstand zu schaffen. Dieser Widerstand ist kein anderer als das bisherige Jahreshoch, das bei rund 176 Dollar liegt. Schafft die Aktie den signifikanten Sprung über diese Marke? Darum geht es gerade!

Von Unternehmensseite gab es zuletzt eher nicht so wichtige Nachrichten. So wurde laut Apple im „Apple Park“ ein Besucherzentrum eröffnet. Klar, das sieht gut aus und natürlich werden dort auch die Produkte von Apple werblich präsentiert. Doch das sind eher keine Nachrichten der Art, die den Kurs der Aktie deutlich beeinflussen sollten. Da könnten ganz andere Dinge wichtig werden. Dazu gehört selbstredend – das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

Apple: Weihnachtsgeschäft im Fokus

Das ist für Apple in den vorangegangenen Jahren äußerst wichtig gewesen, und deshalb dürften auch diesmal wieder die Verkäufe von iPhones und iPads in der Weihnachtssaison im Fokus der Apple-Manager sowie diverser Analysten stehen. Mal sehen, wie sich der Gewinn pro Aktie im laufenden Quartal entwickeln wird. Im vorigen Quartal lag dieser laut Apple bei 2,07 Dollar. Es wird spannend werden, wie hoch der Gewinn pro Aktie bei Apple im wichtigen laufenden Quartal ausfallen wird!

