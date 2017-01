Apple: KNIEFALL vor China?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

die App der US-Zeitung New York Times ist seit dem 23. Dezember nicht mehr im App Store von Apple zu finden. Verantwortlich dafür ist kein geringerer als Apple selbst. Der Konzern teilt auf Anfrage mit, dass die Apps entfernt worden seien, da sie gegen lokale Regularien verstoßen würden. Wer genau Apple zu diesem Schritt veranlasste und ob dazu ein Gerichtsbeschluss besteht, wurde nicht mitgeteilt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass die chinesische Regierung Druck gemacht hat. Jene versucht schon seit Längerem, die Berichterstattung von ausländischen Medien im eigenen Land zu unterbinden.

Profit vor Pressefreiheit?

In den USA zeigte Apple sich immer wieder als Verteidiger von fundamentalen Werten und wehrte sich unter anderem dagegen, ein iPhone im Namen der Sicherheitsbehörden zu hacken. Im Reicht der Mitte scheint der Konzern aus Cupertino es aber nicht ganz so genau mit den eigenen Werten zu nehmen. Die Times findet genau jenes Verhalten bedenklich, das immer wieder der chinesischen Regierung in die Hände spiele und damit die Pressefreiheit im Land gefährde. Doch für Apple steht einiges auf dem Spiel, ist China doch weiterhin der größte Markt für iPhone und Co.

