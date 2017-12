Apple: Das Joint Venture schlechthin?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

in der Tech-Branche tut sich seit einiger Zeit etwas. Die Tech-Giganten versuchen einander Marktanteile in den jeweils weniger starken Segmenten abzunehmen. Dabei werden sowohl feindliche als auch kooperative Wege bestritten. Ersteres kann derzeit sehr gut bei Amazon und Google beobachtet werden. So hatte Amazon in 2015 bereits den Verkauf von Google-Geräten auf dem Portal unterbunden. Gleichzeitig jedoch nahm man sich die Freiheit, ohne Absprache die YouTube App auf den eigenen Geräten zu installieren. Das ging Google zu weit. Das Unternehmen hat die YouTube App daraufhin von den Amazon-Geräten genommen. Aktuell sollen sich beide in Verhandlungen befinden und wie Google berichtete, dürfte es bald eine Einigung geben.

Diese Kooperation ist nur der Anfang

Anders könnte es jedoch zwischen Amazon und Apple ablaufen. Beide sind jetzt eine Kooperation in den Segmenten TV-Streaming eingegangen. Nutzern von Apple-TV wird es in naher Zukunft ermöglicht werden, Amazons Streaming-Dienst Prime über die Apple-TV App zu nutzen. Das Ganze in über 100 Ländern. Für beide Unternehmen dürfte dies eine deutliche Win-Win Situation darstellen. Apple TV bietet den Nutzern eine beachtliche Menge an Sport-Sendungen aus den USA, während Amazon Prime eine großes Volumen an Movie-Content bieten kann. Netflix dürfte über die Kooperation weniger erfreut sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.