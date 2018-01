Apple: Jetzt wird es richtig spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple ist zuletzt etwas unter Druck geraten. Nach Meinung von charttechnischen Analysten könnte es für den Wert in den kommenden Wochen etwas enger werden. Zugleich aber bieten sich noch immer Chancen darauf, einen massiven Ausbruch nach oben zu schaffen, bei dem es zu Kursgewinnen von 25 % oder sogar darüber hinaus kommen könne. Im Detail: Die Aktie gab am Donnerstag etwas nach. Dies dürfte nach Meinung der charttechnischen Analysten dazu führen, dass der Wert jetzt auf den Prüfstand kommt. Noch herrscht ein charttechnischer Aufwärtstrend vor. Dieser allerdings könnte alsbald beendet werden, wenn die Unterstützungen in Höhe von etwa 137 Euro in den kommenden Tagen nicht mehr halten sollten. Dann wäre auf eine weitere Haltezone zu bauen, die sich bei gut 135 Euro zeigt. Andererseits offenbart der charttechnische Blick nach oben interessante Chancen. Bei 150 Euro wäre eine massive Barriere erreicht, die es nun zu überwinden gilt. Wenn dies gelingt, dann steht Apple zudem unmittelbar vor der Eroberung des derzeit gültigen Rekordhochs. Denn bei 151,65 Euro war Apple am 8. November 2017 aus dem Handel gegangen und notierte damit so hoch wie nie. Deshalb wäre die Aktie aus Sicht der Chartanalyse bei einem Anstieg darüber sogar in der Lage, auf Werte von bis zu 200 Euro zu klettern. Bis dahin gäbe es keine nennenswerten Widerstände mehr, die zu überwinden wären.

Neue wirtschaftlich bedeutende Informationen sind jüngst nicht mehr in die Beurteilung eingeflossen. Dennoch sind weiterhin 75 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten und niemand verkauft den Titel derzeit.

Technische Analysten: Apple ein Kaufkandidat

Technische Analysten sehen Apple noch immer als Kaufkandidat. Immerhin ist der Titel in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen im Hausse-Modus. Allerdings hat sich der Abstand zur 200-Tage-Linie zuletzt verringert und beträgt nur noch gut 5 %. Bei 136 Euro droht ein Trendwechsel hin zu einem Abwärtstrend. Bis dahin liegt aber noch ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.