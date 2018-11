Apple: Jetzt wird es konkret – wer ist dabei?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Anzeichen verdichten sich: Der Start des mobilen Bezahldienstes Apple Pay des US-amerikanischen Tech-Konzerns Apple in Deutschland steht unmittelbar bevor. Wie das IT-Nachrichten-Portal „heise online" am Montag berichtete, hat der Konzern erstmalig eine Liste mit Banken und Geschäften veröffentlicht, mit denen er in Deutschland beim Bezahldienst zusammenarbeiten wird. Neben den Kreditkartenanbietern Visa, Mastercard (plus Maestro) und American Express werden folgende Banken ...

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.