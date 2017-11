Apple: Jetzt eröffnen sich neue Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple konnte zum Abschluss der vergangenen Woche nicht mehr brillieren und setzte etwas zurück. Dennoch sind charttechnisch orientierte Analysten unverändert der Meinung, die Aktie befinde sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend und könne ein weiteres Kursplus von etwa 30 % schaffen. Im Einzelnen: Das Unternehmen büßte am Freitag mehr als 1 Euro oder knapp 1 % ein. Damit nähert sich das Papier nach charttechnischer Lesart den Unterstützungen zwischen 135 und 138 Euro. Dies ist nicht unnormal, nachdem jüngst mit 151,65 Euro erst ein neues Allzeithoch markiert worden war (am 8. November 2017). Gewinnmitnahmen sollten im Idealfall jedoch nicht unter die bisherigen Unterstützungen führen. Das zeichnet sich jedoch nicht ab. Vielmehr dürfte die Aktie bei einer erneuten Überwindung von 150 Euro bzw. dem neuen Rekordtop sogar in Richtung 200 Euro marschieren. Damit könnte der Titel ohne jeglichen Widerstand bis zu 30 % erwirtschaften. Dies scheint mit Blick auf das bisherige Jahresergebnis durchaus möglich: Immerhin konnte die Aktie seit Jahresanfang 32 % aufsatteln. Die Dynamik stimmt.

Wirtschaftlich fundierte Analysten aus den Bankhäusern verweisen darauf, die Aktie sei durch die Erwartung an das Weihnachtsgeschäft mit dem neuen iPhone X auf gutem Weg. 85 % der Experten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, 15 % wollen lediglich „halten“, aber niemand „verkauft“ derzeit die Apple-Aktie.

Technische Analysten: Noch bleibt alles solide

Apple hatte jüngst erst die technische Aufwärtsfahrt begonnen. Der GD200 ist nun mit 133,26 Euro etwa 7,83 % entfernt. Alle Trendpfeile sind aufwärts gedreht. Hier liegen also deutliche Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.