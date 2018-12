Apple im Jahr 2018: 1 Billion US-Dollar Marktkap, Rückkäufe und iPhone-Bedenken

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es war ein bewegtes Jahr für Apple (WKN:865985), das durch bedeutende Meilensteine und Fortschritte bei grundlegenden Unternehmenszielen gekennzeichnet war. Die jüngste Volatilität der Märkte hat jedoch dazu geführt, dass die Apple-Aktien alle ihre Gewinne für das Jahr wieder verloren haben, ähnlich wie der Gesamtmarkt. Werfen wir einen Blick auf Apples Jahr 2018.

Auf 1 Billion US-Dollar und zurück

Apple war das erste US-Unternehmen, das einen Wert von 1 Billion US-Dollar erreichte. In einem heftigen Wettlauf zur 1-Billionen-Dollar-Schwelle mit Amazon.com schlug das Unternehmen den E-Commerce-Riesen knapp. Unglaublicherweise schaffte der Mac-Hersteller dies, obwohl er mit einem Abschlag auf den S&P 500 handelte; die Aktien wurden mit einem KGV von 17,5 gehandelt, als Apples Marktkapitalisierung 1 Billion US-Dollar erreichte, verglichen mit 24,3 beim S&P. In den folgenden Wochen stiegen die Apple-Aktien etwas an, wobei die Marktkapitalisierung Anfang Oktober bei mehr als 1,14 Billionen US-Dollar lag.

Die Apple-Aktie hat seit diesem Höhepunkt aufgrund mehrerer Faktoren deutlich nachgelassen, darunter der anhaltende Handelskrieg von Präsident Trump mit China, die glanzlose Prognose für das Dezemberquartal und die jüngsten Befürchtungen bei der Nachfrage nach dem iPhone.







Die Service-Sparte

Anfang 2017 setzte sich Apple öffentlich das Ziel, sein Dienstleistungsgeschäft in den nächsten vier Jahren zu verdoppeln, was einer Zielmarke von 50 Milliarden US-Dollar Umsatz bis 2020 entspricht. Das Unternehmen machte bedeutende Fortschritte auf diesem Weg und beendete sein Geschäftsjahr 2018 im September mit einem Dienstleistungsumsatz von 37,2 Milliarden US-Dollar. Dies berücksichtigt noch keine Umgliederung der Umsätze aufgrund der Einführung neuer Standards für die Umsatzrealisierung, die Apple nach eigenen Angaben nicht übernommen hatte, als es das Ziel festgelegt hat. (Der Dienstleistungsumsatz für das Geschäftsjahr 2018 betrug 39,7 Milliarden US-Dollar nach Einbeziehung der Auswirkungen der Umgliederung.)

Das Wachstum im Dienstleistungsgeschäft wird von kostenpflichtigen Abonnements getragen, darunter die First-Party-Dienste wie Apple Music und iCloud-Speicher sowie Dienstleistungen von Drittanbietern. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 90 Millionen kostenpflichtige Abonnements akquiriert und verfügt nun über mehr als 330 Millionen kostenpflichtige Abonnements.

Deutlich beschleunigte Rückkäufe

Die Steuerreform im Dezember letzten Jahres hat den gesetzlichen Körperschaftsteuersatz erheblich gesenkt und gleichzeitig die Rückführungssteuer auf ausländische Gewinne erhöht. (Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen Gewinne im Ausland behalten, um US-Steuern zu vermeiden.)

Während Apple bereits aggressiv Aktienrückkäufe tätigte, erhöhte die Steuerreform das Potenzial, noch mehr Aktien zurückzukaufen, weil das Unternehmen nun auf sein ausländisches Bargeld zugreifen konnte, das seit langem den Großteil seiner Barposition ausmacht. Ende 2017, nur wenige Tage nach der Steuerreform, wurden 269 Milliarden US-Dollar oder 94 % des gesamten Bargeldes von ausländischen Tochterunternehmen gehalten.

Apple hat dann sofort und deutlich beschleunigt den Aktienrückkauf vorangetrieben.







Das Unternehmen kaufte in den ersten drei Quartalen Aktien im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar zurück, was dazu beitrug, den Gewinn pro Aktie zu steigern, da es diese Aktien einzieht. CFO Luca Maestri skizzierte auch ein neues „net cash neutral“-Ziel, das darauf abzielt, die Netto-Cash-Position auf 0 US-Dollar zu bringen, indem Kapital an die Aktionäre zurückgegeben wird. Bis zum letzten Quartal hatte Apple noch 122,6 Milliarden US-Dollar zur Ausschüttung.

Neue Produkte

Apple startete 2018 mit dem ersten Streifzug in den Smart-Speaker-Markt, dem HomePod. Der HomePod kostet 350 US-Dollar und ist im Vergleich zu anderen Smart Speakers kein Verkaufsschlager, auch weil er nur Apple Music und keine anderen Musikstreaming-Dienste unterstützt. Das Unternehmen hat kürzlich eine Partnerschaft mit Amazon angekündigt, die Apple Music auf die Smart Speakers des E-Commerce-Giganten Echo bringen wird, doch dies mag mehr für Apples Wunsch sprechen, auf dem Dienstleistungsmarkt zu expandieren, als für Ambitionen mit Smart Speakers.

Auf einer Veranstaltung im März stellte Apple ein neues Einstiegs-iPad vor, dessen Preis bei nur 329 US-Dollar beginnt. Apple richtet sich mit dem neuen Modell an den Bildungsmarkt und unterstützt damit den Apple Pencil der ersten Generation. In diesem Markt hat das Unternehmen gegenüber Chromebooks stetig an Boden verloren, auch aus Kostengründen.

Im Lauf des Sommers hat Apple seine MacBook-Pro-Produktlinie mit schnelleren Prozessoren aktualisiert und weitere Funktionen wie ein True Tone Display und eine Butterfly-Tastatur der dritten Generation hinzugefügt. Frühere Versionen der Tastatur hatten Probleme mit der Zuverlässigkeit, was zu mehreren Sammelklagen führte.

Natürlich spart Apple seine wichtigsten Produkteinführungen immer für den Herbst auf. Das Unternehmen führte im September neben der Apple Watch Series 4 auch das iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR ein. Das iPhone XS Max wird Märkte ansprechen, die große Telefone bevorzugen, vor allem China, während das iPhone XR als Mainstream-Gerät mit einem niedrigeren Preis positioniert ist, auch wenn es viele der neuesten Innovationen enthält, wie z. B. Face ID.

Im Oktober brachte Apple dann die neuen iPad-Pros auf den Markt, die neben einem neu gestalteten MacBook Air auch mit Edge-to-Edge-Displays und Face ID ausgestattet sind.

Anhaltende Bedenken

Im November gab Apple eine umstrittene Entscheidung bekannt, die Art und Weise zu ändern, wie das Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2019 Finanzergebnisse ausweist. Demzufolge will es keine Daten über den Verkauf von Einheiten (die Anzahl der iPhones oder eines bestimmten Geräts, das es verkauft) mehr an die Investoren weitergeben, da „eine Verkaufseinheit heute für uns weniger relevant ist als in der Vergangenheit“. Obwohl die meisten Konkurrenten keine Absatzzahlen angeben, verletzt Apple zwangsläufig die Transparenz für die Anleger, indem es den gleichen Ansatz verfolgt.

Unterdessen mehren sich die Hinweise, dass die Nachfrage nach den neuesten iPhones weiterhin schwach ist, einschließlich Berichten aus der Lieferkette, wonach Apple die Produktionsaufträge und offiziellen Prognosen von einer Reihe von iPhone-Lieferanten reduziert hat.

Trotz der Bemühungen in den letzten Jahren, den Fokus der Anleger nicht mehr auf das Volumen der iPhone-Einheiten, sondern auf das Dienstleistungsgeschäft zu richten, schaut der Markt weiterhin darauf, wie viele iPhones Apple verkaufen kann, auch wenn die Anleger in Zukunft keinen direkten Einblick mehr in diese Kennzahl haben werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einem Amazon-Tochterunternehmen, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu auf Englisch verfasst und am 11.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.,

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.