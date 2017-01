Apple: Ist das die nächste INNOVATION?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

im vergangenen September bezeichnete Apple-Chef Tim Cook Augmented Reality als das nächste große Ding im Elektroniksektor. Wie es scheint, ist der Konzern auch schon aktiv an der Entwicklung von entsprechenden Lösungen beschäftigt. Zumindest will das der Tech-Blogger Robert Scoble am Rande der CES in Erfahrung gebracht haben, der dies vor Kurzem auf seiner Facebook-Seite postete. Er spricht davon, dass noch in diesem Jahr eine offizielle Ankündigung folgen könnte. Es wäre langsam an der Zeit für Apple, wieder etwas völlig Neues vorzustellen, das sowohl die Kunden als auch die Aktionäre begeistern kann.

Hat Carl Zeiss sich verplappert?

Wichtiger Partner bei der Entwicklung soll das deutsche Unternehmen Carl Zeiss sein. Ein Mitarbeiter des Optik-Spezialisten soll sich wohl verplappert und die Kooperation bestätigt haben. Das soll auch die Erklärung dafür sein, warum sich Zeiss selbst mit dem Thema Augmented Reality auf der CES zurückhält. Die Gerüchte sind mit einer gesunden Portion Skepsis zu genießen, da sie sich leider nicht verifizieren lassen und nur von einer einzigen Quelle stammen. Immerhin genießt Robert Scoble aber einen guten Ruf und gilt nicht als Verbreiter von falschen Informationen. Apple selbst schweigt wenig überraschend zu dem Thema.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

