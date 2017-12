Apple: Ist die Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple musste heute einen weiteren kleineren Rücksetzer hinnehmen. Ohnehin präsentierte sich die Aktie in den vergangenen Tagen nicht in bester Verfassung. Daher befürchten nun die ersten Charttechniker, dass die Aufwärtsfahrt zumindest hinsichtlich des Tempos und der Dynamik zu einem Ende kommt. Allerdings sind die Kurse auch nicht weit entfernt von einem neuen Allzeithoch. Darüber ergäben sich neue Perspektiven für Kursgewinne um annähernd 30 %. Im Detail: Die Aktie verliert an diesem Freitag noch einmal wenige Cent an Wert. An sich macht dies aus Sicht von Chartanalysten angesichts eines laufenden, langfristigen Aufwärtstrends nichts aus. Der Wert befindet sich in einem Hausse-Modus, der nicht zu unterschätzen ist. Immerhin konnte die Aktie binnen sechs Monaten 13 % aufsatteln. Das Jahresergebnis beläuft sich auf einen Gewinn von 29 % und ist damit besser als der breite Durchschnitt am Markt. Es ist allerdings zuletzt etwas ruhiger um die Aktie geworden. Der Titel muss nach Ansicht der Chartanalysten nun zunächst wieder die runde Marke von 150 Euro in Angriff nehmen. Darüber wäre dann Platz, um das Allzeithoch bei 151,65 Euro aus dem Spiel zu nehmen. Diese Top-Marke ist aktuell gut 6 % entfernt. Darüber wären keine nennenswerten Widerstände mehr in Sicht. Insofern hätte die Aktie dann die Chance, bis auf die magischen 200 Euro zuzumarschieren. Dies entspricht einem aktuellen Potenzial von rund 40 %. Nach unten hin sollte die Haltezone zwischen 125 und 140 Euro die nötige Unterstützung bieten.

Kaufsignal liegt vor

Etwas Sorge bereitet derzeit der Nachrichtenfluss. Denn Apple ist zwar nun als das „teuerste Unternehmen“ der Welt gekürt worden, andererseits jedoch ergeben sich Imageprobleme, nachdem bekannt wurde, dass Apple aus Gründen der Laufzeit ältere iPhones langsamer gemacht haben soll. Dennoch: 85 % aller Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein kauf. 15 % halten, niemand verkauft. Die Stimmung ist weiterhin gut. Dies ist noch immer ein Kaufsignal.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.