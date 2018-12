Apple: Interessante Liste!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat diese Woche eine Aufstellung mit dem Besten von 2018 veröffentlicht („the best of 2018"). Um was es bei dieser Aufstellung geht: Um eine Besten-Liste aus dem Apple Universum. Da geht es um Dinge wie das „iPhone Game of the Year" (was übrigens „Donut County" ist) oder die „iPad App of the Year" (= „Froggypedia").

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.