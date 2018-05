Apple: Input für die Produktion im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple teilte am Donnerstag mit, dass man den Weg geebnet habe für eine Produktion von Aluminium ohne Kohlenstoff-Freisetzung. Das ist vor diesem Hintergrund zu sehen, dass Aluminium ein wichtiger Input bei der Produktion von Apple-Produkten ist. In vielen der beliebtesten Produkte Apples sei es ein Schlüssel-Material, so das Unternehmen. Und seit über 130 Jahren werde Aluminium auf dieselbe Weise hergestellt – ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.