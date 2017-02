Apple: Hier ist noch einiges möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

mit dem starken Auftaktquartal im Rücken hat die Apple-Aktie ihren alten Rekordwert aus dem Frühjahr 2015 pulverisiert. An der New Yorker Börse NASDAQ wird das Tech-Papier mit einem Kurs von 135,72 Dollar gelistet. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer weiterhin intakten Aufwärtsrallye. In den vergangenen drei Monaten summierten sich die Kursgewinne auf knapp 30 Prozent.

Sieht alles sehr gut aus

Die Kalifornier hatten sich mit einem starken Weihnachtsquartal zurückgemeldet und damit die richtige Antwort geliefert auf die beiden vorausgegangenen Perioden (Q3 und Q4 in 2015/16), in denen rückläufige Geschäftszahlen vermeldet wurden. Dank eines widererstarkten iPhone-Geschäfts (plus 5 Prozent) stiegen die Erlöse im Zeitraum Oktober bis Dezember um 3 Prozent auf 78,35 Mrd. Dollar. Der adjustierte Gewinn je Aktie lag mit 3,36 Dollar deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten, die 3,22 Dollar je Anteilsschein prognostiziert hatten.

Im laufenden Jahr hat Apple noch einen ganz besonderen Pfeil im Köcher. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wird im Herbst das iPhone 8 auf den Markt kommen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Entwickler einige neue Features ausgedacht haben, die das Gerät zu einem wahren Kassenschlager machen könnten. Für weitere Kursfantasien ist somit gesorgt. Auch fundamental betrachtet ist die Aktie keineswegs überteuert. Die Gewinnschätzungen für 2016/17 und 2017/18 liegen bei etwa 9 bzw. 10 Dollar je Aktie. Hieraus ergeben sich KGVs von 15 (2016/17) bzw. 13,5 (2017/18).

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

