Apple, Google, und Android die relevantesten Marken im Leben der Deutschen / Weltweit einzigartiges Markenranking basiert nur auf Urteil der Verbraucher

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Berlin (ots) - Die globale Marketing- und Markenberatung Prophet(www.prophet.com) verkündet die Resultate des vierten jährlichenBrand Relevance Index®, eine Markenrangliste zu den relevantestenMarken im Leben der Konsumenten.In Deutschland ist Apple erneut auf Platz 1, dicht gefolgt vonGoogle und Android. Neu in die Top 10 haben es dieses Jahr auchNetflix (Platz 6) und Samsung (Platz 10) geschafft. Booking.com,welches dieses Jahr zum ersten Mal im Ranking ist, ist mit Platz 12gleich in den Top 25 eingestiegen.Die 10 relevantesten Marken 2018 sind:1. Apple2. Google3. Android4. Lego5. Amazon6. Netflix7. PlayStation8. Spotify9. PayPal10. SamsungAbgesehen von Lego umfasst die Top 10 in Deutschlandausschließlich technologiegetriebene Marken, welche den Konsumentenein persönliches digitales Erlebnis bieten. "Viele der Top 10 Markengewinnen das Vertrauen ihrer Kunden, indem sie Daten auf eine klugeArt und Weise nutzen, um Kundenerlebnisse zu verbessern und aufpersönliche Bedürfnisse anzupassen," sagt Bernhard Schaar, AssociatePartner Prophet Deutschland.Um herauszufinden, welche Marken im Leben der Konsumenten amrelevantesten sind, hat Prophet in Deutschland über 10 000Konsumenten zu mehr als 250 Marken aus 26 Branchen befragt. Dabeiwurden Fragen zu 4 Dimensionen gestellt und so deren Abschneidenhinsichtlich der 4 Eigenschaften ermittelt, die relevante Markenausmachen: Außerordentliche Kundenorientierung, rigoroserPragmatismus, einzigartige Kreativität und kontinuierlicheInnovation. Durch das kundenbasierte Urteil gibt der Brand RelevanceIndex® Auskunft darüber, auf welche Marken die deutschen Konsumentenwirklich nicht verzichten können und wie Einflüsse wie beispielsweisetechnologischer Fortschritt das Konsumentenverhalten verändern."Um als Marke erfolgreich zu sein, reicht es nicht, nur groß undomnipräsent zu sein. Marken müssen ein Produkt repräsentieren, dasdie Menschen genug lieben, um es in ihren Alltag zu integrieren.Marken, die diese Art von Loyalität erlangen, werden schlussendlicham schnellsten wachsen, weil sie in den Momenten am relevantestensind, die den Konsumenten am meisten bedeuten.", sagt TobiasBärschneider, Partner Prophet Deutschland. "Unsere Daten zeigen, dassdie relevantesten Marken in den letzten 10 Jahren ein 49% höheresUmsatzwachstum verzeichneten als der Durchschnitt der DAXUnternehmen. Der BRI hilft daher Unternehmen, die Relevanz ihrerMarke zu messen und so Wachstumspotenziale zu identifizieren."ErkenntnisseDer diesjährige Index hat 6 Erkenntnisse dazu geliefert, was dierelevantesten Marken auszeichnet und vom Wettbewerb abgrenzt.Relevante Marken......haben einen übergeordneten ZweckÜber eine klare Haltung rund um einen übergeordneten Zweck("Purpose") schaffen Unternehmen emotionale Mehrwerte und könnenMenschen so für die eigenen Marken begeistern....vereinfachen das LebenDurch eine klare Strukturierung ihres Portfolios und Kommunikationihres Leistungsversprechens schaffen es diese Marken, das Leben derKonsumenten einfacher zu machen....machen Freude erleb- und teilbarRelevante Marken schaffen es, eine emotionale Bindung zum Kundenherzustellen, indem sie systematisch Glücksmomente in die CustomerExperience integrieren....kreieren digitale KomfortzonenDurch die Schaffung personalisierter Angebote sowie dieVerknüpfung von Technologien & End-Geräten zu einem optimalenAnwendererlebnis kreieren relevante Marken digitale Komfortzonen....bieten maximale FlexibilitätDer von den Millennials geprägte Trend hin zu Alternativen desklassischen Kaufs (z.B. Teilen und Mieten) hat in vielen Branchen anRelevanz gewonnen und setzt die Flexibilität von Geschäftsmodellenvoraus....stärken das Selbst-BewusstseinDie deutschen Konsumenten achten zunehmend auf ihr Wohlbefinden,treffen bewusstere Entscheidungen und identifizieren sich mit Marken,die ein positiveres Ich-Gefühl herbeiführen.Globale ErgebnisseDer Prophet Brand Relevance Index® wird in 4 Ländernveröffentlicht - Großbritannien, Deutschland, USA, und China. Applewar auf Platz 1 in Großbritannien, Deutschland und den USA, währendin China Alipay den ersten Rang belegt. Die kompletten Ergebnisse füralle Regionen gibt es unter:http://www.prophet.com/relevantbrands-2018MethodikProphet arbeitet für den Brand Relevance Index® mit Research NowSSI (www.surveysampling.com), dem weltweit führenden Anbieter vonDatenerhebung und Technologie für umfragebasierte Verbraucher- undB2B-Marktforschung zusammen.Zunächst wurden über Daten des Statistischen Bundesamt diejenigenBranchen identifiziert, die einen Großteil der deutschenHaushaltsausgaben repräsentieren und entsprechend den Warenkorb einesdeutschen Haushalts abbilden. Zusätzlich wurden weitere Branchenausgewählt, die eine relevante Rolle im Leben der deutschenKonsumenten spielen. Innerhalb der jeweiligen Branchen wurden dannjeweils die führenden Marken nach Umsatz, Marktanteil sowieWachstumsraten (jeweils mehrjährig) herausgefiltert. Zusätzlichwurden auch junge, aufstrebende Marken berücksichtigt, soweit sie fürdie Veränderung innerhalb einer Kategorie stehen und wachsendeRelevanz aus Sicht der Konsumenten besitzen.Über ProphetProphet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute dasgrößte unabhängige Beratungsunternehmen für Wachstumsthemen imBereich Marke und Marketing in einer immer digitaleren Welt. Kundenwie AEG, BASF, DB Schenker, eBay, Deutsche Bank, Osram, T-Mobile undUBS verlassen sich auf unseren Rat und sehen in uns einenlangfristigen strategischen Partner. Prophet.comMedienkontakt:Angela Krollakroll@prophet.com+49 171 971 6403Original-Content von: Prophet, übermittelt durch news aktuell