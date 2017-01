Apple: Die Gerüchteküche BRODELT!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

neue Gerüchte um das für 2017 erwartete neue Modell des iPhones tauchen derzeit fast täglich auf. Auch heute wollen Insider wieder Näheres über das kommende Apple-Flaggschiff erfahren haben. Die neuen Smartphones sollen angeblich über einen neuen Tristar 3 Chip verfügen. Mit diesem wären die Geräte endlich in der Lage, das schnelle Aufladen zu unterstützen, welches bei der Konkurrenz im Android-Lager schon seit einigen Jahren Standard ist. Allerdings ist fraglich, welcher Standard dabei zum Einsatz kommen soll. Außerdem muss Apple ein Feature längst nicht offiziell anbieten, nur weil es von der Hardware unterstützt wird.

Alt oder neu?

Die Gerüchteküche ist sich indes nicht ganz einig, ob wir dieses Jahr ein iPhone 7s oder doch ein völlig neues iPhone 8 sehen werden. Jetzt kommen Vermutungen auf, wonach beides der Fall sein könnte. Womöglich entscheidet sich Apple, neben einem Top-Modell namens iPhone 8 die alten Modelle noch einmal aufzufrischen und etwas günstiger anzubieten. Das wäre ein Novum für den Tech-Konzern aus Cupertino, aber dennoch nicht undenkbar. Bis die neuen Smartphones im September vorgestellt werden, wird sich wahrscheinlich wie in den Jahren zuvor mit immer neuen Gerüchten langsam ein immer klareres Bild zeichnen.

