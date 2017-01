Apple: Gerüchteküche!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

starke Nerven mussten letzte Woche die Anleger von Apple beweisen. Gab es doch Nachrichten darüber, dass die Produktion um 20 Prozent zurückgefahren werden muss. Kann sich die Situation überhaupt wieder beruhigen?

Trübe Stimmung: Die Seite „Nikkei Asian Review“ hat kürzlich berichtet, dass die Produktion des iPhone 7 im ersten Quartal um rund 10 Prozent heruntergefahren werden solle, da die Verkaufszahlen deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen lägen.

Brodelnde Gerüchteküche: Schon im September hatte es Gerüchte gegeben, wonach die Produktion um 20 Prozent verringert wurde. Das iPhone scheint also nicht mehr an die Erfolge alter Tage anknüpfen zu können. Doch ist das für das Unternehmen wirklich schwer zu verkraften. Wohl eher nicht.

Innovationsflaute? Dass Apples Stern nicht mehr so hell strahlt liegt nach Meinung der Experten vor allem an fehlenden Innovationen, denn während die Konkurrenz im Android-Segment beinahe monatlich frische Ideen vorstellt, betreibt Apple jetzt schon seit Jahren vornehmlich Produktpflege und lässt den Erfindergeist vergangener Zeiten vermissen.

Dass die Verkaufszahlen tatsächlich zurückgegangen sind wurde zwar in der letzten Woche noch nicht bestätigt, doch ein Funken Wahrheit könnte durchaus dran sein. Und klar, ein Verkaufseinbruch beim iPhone hätte für Apple durchaus Folgen, könnte jedoch die Zulieferer noch schwerer treffen. Was wird geschehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse