Nach Apple-Gerücht: Will Amazon jetzt Peloton kaufen?!

Die Aktie von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) ist weiterhin auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Bei ca. 20,92 Euro liegen die alten Bestmarken über 80 % entfernt. Ohne Zweifel ist das einer der tieferen Fälle im Rahmen der Tech-Korrektur. Wobei es bei dieser Aktie wohl einige operative Gründe wie ein langsameres Wachstum und eine abnehmende Nachfrage nach den Produkten gibt.

Ob Peloton Interactive damit eine interessante Investition ist, das ist eine andere Frage. Jedenfalls scheinen sich einige Unternehmen womöglich für das US-Fitness-Unternehmen zu interessieren. Zum Ende dieser Woche gibt es jedenfalls ein neues Gerücht. Womöglich hat Amazon Interesse an einem Kauf. Schauen wir, was hier dran sein könnte.

Peloton Interactive: Amazon mit Interesse?

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet zum Ende der Woche, dass Peloton Interactive vielleicht ein Zukaufsobjekt für Amazon (WKN: 906866) sein könnte. Dabei beruft sich die Nachrichtenagentur auf interne Quellen, die offenbar mit dem Vorgang vertraut seien. Das Werben hat dabei bereits im Vorfeld begonnen, unter anderem ein aktivistischer Investor habe geraten, das US-Unternehmen zum Verkauf zu stellen.

Amazon erwäge demnach, bald ein Gebot abzugeben. Allerdings ist die Tech-Krake damit wohl nicht alleine. Apple ist zumindest theoretisch sogar frühzeitig mit dieser Möglichkeit in Verbindung gebracht worden. Aber aufgrund der Zukaufspolitik des Kultkonzerns aus Cupertino ist das vielleicht unwahrscheinlich. Apple wäre jedoch nicht der einzige Konkurrent bei einem möglichen Deal.

Auch Nike soll zumindest ein Interesse an einem Zukauf haben. Beginnt bald eine Bieterschlacht um Peloton Interactive, nachdem die Aktie zuletzt so massiv an Wert eingebüßt hat? Möglich. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 8 Mrd. US-Dollar zum Ende der Woche im regulären Handel bietet jedenfalls die Option, dass ein Zukauf ein plausibles Szenario ist.

Tech, Fitness, Ökosystem: Passt!

Peloton Interactive hat zugegebenermaßen kein einfaches, sondern eher ein hochwertiges Geschäftsmodell, das mit Geräten im Premium-Segment beginnt. Trotzdem lässt sich ein Tech-Fokus, ein Ökosystem bei den Connected-Fitness-Abonnenten und damit verbunden ein Ökosystem nicht leugnen. Sowohl für Nike als Ausrüster und Konsumgüterkonzern ist das eine interessante Möglichkeit. Aber auch für Amazon, um sein Servicesegment zu erweitern. Insofern ist die derzeitige Bewertung eine mögliche Ausgangslage für einen Zukauf.

Was jedoch da dran ist und ob es dazu kommt, das sind andere Fragen. Eine Foolishe, unternehmensorientierte Investitionsthese sollte jedoch weiterhin nicht darauf beruhen, dass es zu einem Zukauf kommt. Alles weitere dürfte die Zeit zeigen.

Der Artikel Nach Apple-Gerücht: Will Amazon jetzt Peloton kaufen?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Nike und Peloton Interactive und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

