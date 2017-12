Apple: Gelingt im zweiten Anlauf der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

in der ersten Novemberhälfte erreichte die Apple-Aktie bei 176 US-Dollar ein Jahreshoch. Von diesem aus korrigierte der Kurs bis in den frühen Dezember hinein. Zunächst gelang es den Käufern Anfang Dezember nur, den Kursverfall zu stoppen und die Aktie auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren.

In den letzten Tagen wurden die Käufer jedoch wieder etwas mutiger. Es gelang ihnen, nicht nur das ermäßigte Kursniveau zu halten, sondern einen neuen Vorstoß in Richtung des alten Hochs aus dem November 2017 zu starten. Das Novemberhoch wurde zu Beginn dieser Handelswoche zwar erreicht, konnte aber im ersten Anlauf zunächst nicht überwunden werden.

Der Kurs der Apple-Aktie gab wieder etwas nach, aber das ist zunächst nicht weiter problematisch, wenn es den Käufern in den nächsten Tagen gelingt, den Widerstand in einem zweiten Anlauf erfolgreich aus dem Spiel zu nehmen. In diesem Fall locken nach einem kurzen Test der 176-US-Dollar-Marke nach oben hin höhere Kurse.

Die Gefahr eines Doppeltops darf nicht unter den Tisch gekehrt werden

Eine herbe Enttäuschung wäre hingegen, wenn der jüngste Anstieg in den nächsten Tagen weitgehend zurückgenommen wird. In diesem Fall bildet sich im Chart eine Art Doppeltop heraus, das bei seiner Bestätigung auf lange Sicht zu deutlich tieferen Kursen führen könnte.

Diese Gefahr besteht potenziell. Aber augenblicklich haben die Bullen immer noch die deutlich besseren Karten auf der Hand. Aus diesem Grund sind steigende Kurse in den verbleibenden Tagen bis zum Ende dieses Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres viel eher zu erwarten als die Ausbildung eines Doppeltops und der Start einer neuen Abwärtswelle.

Für diese Annahme sprechen auch die langfristigen Charteinstellungen. In ihnen wirkt die seit November laufende Korrektur wie eine Bullenflagge, die den vorangegangenen Anstieg auf hohem Niveau konsolidiert. Auch diese Beobachtung spricht mittelfristig für weiter steigende Kurse.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.