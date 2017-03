Apple: Geht es nun abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

letzte Woche bewegte die Aktie von Apple die Gemüter der Anleger, denn diese hatte kurzfristig ein kleines Minus verkraften müssen. Weil die Nachrichten zum neuen iPhone 8 und möglichen Lieferverzögerungen zu langen Gesichtern geführt haben, hat sich Frank Holbaum dies in der letzten Woche einmal genauer angeschaut.

Irritationen! Die gab es hinsichtlich des Displays für das iPhone 8, denn es hieß, dass es offenbar Lieferverzögerungen gäbe. Deshalb beendete die Aktie eine längere Aufwärtsfahrt.

Aufatmen! Dennoch muss nicht die Luft angehalten werden, denn innerhalb eines Monats liegt Apple noch immer fast 5 % im Plus und seit Anfang des Jahres machte das US-Unternehmen 17 % gut und schaffte kürzlich neue Allzeithochs bei 132,50 Euro.

Kritische Phase! Dort befindet sich derzeit die kurzfristige Kursentwicklung, denn Apple drehte vom Top nach unten ab und durchbrach auch die charttechnisch interessanten 130 Euro. Da der Free float, also die frei verfügbaren Aktien, mit mehr als 87 % recht hoch ist, könnte Apple bei einer Konsolidierung unter den Druck vieler Investoren geraten.

Gute Aussichten! Es sieht trotzdem gut aus, denn Apple hat den Aufwärtstrend aus technischer Sicht bestätigt. Nicht nur bleibt der GD200 mit mehr als 25 % deutlich entfernt, auch in allen anderen zeitlichen Dimensionen drehten die Trendpfeile stark nach oben.

Aus technischer Sicht gibt es derzeit keine Bedenken und Apple befindet sich weiterhin im sicheren grünen Bereich.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.