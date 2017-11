Apple: Geht die China-Strategie langsam auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hatte per viertes Geschäftsquartal super Zahlen abgeliefert und die Analysteneinschätzungen übertroffen. Die Umsätze konnten in jedem Segment gesteigert werden. Auch regional betrachtet konnte Apple Anleger überzeugen. Vor allem der Umsatz in Großchina (China, Hong-Kong, Taiwan) konnte seit Langem wieder einen höheren Stand verzeichnen. Zuvor war der Umsatz in China sieben Quartale in Folge rückläufig gewesen.

Umsatz steigt erstmals seit sieben Quartalen

Der Umsatz in China wuchs im dritten Quartal und im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 9,8 Mrd. US-Dollar. Insgesamt 18,6 % der gesamten Umsätze wurden in dem Land verzeichnet. Zum Vergleich: In Amerika lag der Umsatz bei 23,1 Mrd. US-Dollar- ein Plus von 14 % gegenüber dem Vorjahr. Die europäischen Umsätze stiegen um 20 % auf 13,1 Mrd. US-Dollar. Die Umsätze fielen hingegen in Japan um 11 % auf 3,9 Mrd. US-Dollar.

Umsätze steigen auch mit dem iPad und Mac

Nach dem Verkaufsstart des iPhone 6 Modells war China, gemessen an den Umsätzen, der zweitgrößte Markt für Apple. Aufgrund von erhöhtem Wettbewerb von Seiten einheimischer Produzenten fielen die Umsätze in den letzten Quartalen signifikant. Aber nicht nur mit dem iPhone konnte Apple die Umsätze im vierten Quartal in China steigern, sondern auch mit dem iPad sowie dem Mac. iPad-Umsätze stiegen um 25 %, mit dem MacBook nahm Apple in China mehr ein als je zuvor in einem Quartal.

Umsatz in Indien verdoppelt

Auch in Indien sollen die Umsätze deutlich steigen. Zwar hat Apple die Zahlen für Indien noch nicht bestätigt, doch Tim Cook gab im Rahmen des Quartalsberichts bekannt, dass der Umsatz mit dem iPhone in dem Land nahezu verdoppelt werden konnte.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.