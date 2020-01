Das Apple-Geheimnis – warum Sie „automatisch“ reich werden können

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

die Börse vollzieht immer wieder Wunder. Eines der Wunder ist die Aktie von „Apple“. Wer in das Kultunternehmen investierte, konnte in den vergangenen Jahrzehnten seit Beginn der 90er Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts 10.000e % verdienen. Warum? Die Entwicklung hat sich fast verselbstständigt und zeigt den diffusen kleinen Irrsinn an den Börsen. Vorab: Apple hat seinen Umsatz in den vergangenen Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung