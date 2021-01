Apple Fitness+ vs. Peloton Aktie: Wer macht die bessere Figur?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) hat Mitte Dezember sein Apple Fitness+ vorgestellt. Es ermöglicht den Nutzern, jederzeit und überall zu trainieren. Ein willkommenes Angebot in einer Zeit, in der man während der COVID-19-Pandemie lieber zu Hause bleibt.

Ein Analyst von Rosenblatt Securities sagte, dass der Bekanntheitsgrad des neuen Angebots – obwohl wachsend – hinter dem konkurrierenden Angebot von Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) zurückbleibt.