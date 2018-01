Apple: Famose Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple hat auch zum Auftakt der nächsten Handelswoche weiter zulegen können. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die zwischenzeitliche Schwächephase sei möglicherweise überstanden. Nun seien 150 Euro als wichtige Kursmarke zu überwinden. Darüber habe der Wert die Chance, sogar das bisherige Allzeithoch anzugreifen und dann mangels Widerständen deutlich höher gelegene Kursziele anzulaufen. Im Einzelnen: Der Wert konnte sich mit einem kleinen Kursgewinn wieder etwas näher an die Marke von 150 Euro heranschieben. Damit wurden auch neu etablierte Unterstützungen bei 145 Euro am Montag gleich wieder bestätigt. Dies ist ein gutes Zeichen, zumal die Aktie auch noch bei 135 Euro über charttechnische Haltezonen verfügt. Auf dem Weg nach oben wartet sodann das aktuelle Allzeithoch bei 151,65 Euro, das am 8. November 2017 erreicht worden war. Sollte es gelingen, das Allzeithoch weiter nach oben zu schieben, dann dürfte der Kurs nach Meinung dieser Experten sogar in Richtung 200 Euro marschieren. Jedenfalls sind bis dahin keine Widerstände zu identifizieren.

Nun sind auch keine neuen – oft negativ behafteten – wirtschaftlichen Nachrichten für den Kultwert an den Markt gekommen. Insofern bleibt die Stimmung gut.

Technische Analysten: Aktie ein Kauf!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Kauf-Modus. Der Kurs liegt fast 7 % über der 200-Tage-Linie. Dies ist ein positives Signal. Technische Analysten empfehlen einen Kauf!

3 Schritte zu Ihrer ersten Millionen mit Kryptowährungen:

Schritt 1: Sichern Sie sich KOSTENLOS den geheimen Krypto-X-Faktor!

Schritt 2: Investieren Sie damit jetzt in Kryptowährungen!

Schritt 3: Lehnen Sie sich zurück und schauen sie Ihrem Kontostand beim Wachsen zu!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.