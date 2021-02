Apple, Facebook-Aktie: Anstehende Gewinne?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bei all der Aktivität, die derzeit am Markt stattfindet, wird manchmal übersehen, dass wir uns knietief in der Gewinnsaison befinden. Solide Lieferungen von Marktkonstituenten wie Facebook Inc. (NASDAQ:FB) und Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) sowie eine Reihe von positiven Ergebnissen von Finanzunternehmen wie JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) und Morgan Stanley (NYSE:MS) haben den Markt für weitere positive Überraschungen vorbereitet, da die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung