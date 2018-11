Apple: Expansion in Frankreich!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Offensichtlich ist bei Apple die Phase der Expansion noch nicht abgeschlossen – das gilt auch für Volkswirtshaften, die man vielleicht im Hinblick auf Apple-Produkte bereits als gesättigt bezeichnen könnte. So hat Apple mitgeteilt, am Sonntag (18. November) in Paris einen neuen Standort eröffnet zu haben, und zwar „Apple Champs-Élysées“. Dazu gibt es von Apple eine ganze Reihe von Fotos auf der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.