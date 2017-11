Apple: Erleben wir schon bald ein neues Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple konnte Anleger zuletzt wieder überzeugen. Die Aktie befindet sich auf direktem Weg in Richtung 150 Euro und darüber hinaus dann zu neuen Höchstkursen, so die Auffassung von charttechnischen Spezialisten. Der Wert ist durch das jüngste Plus wieder in den Fokus gerückt. Im Detail: Die Aktie gewann am Dienstag fast 2 % und hat damit das Defizit auf Sicht von einer und von zwei Wochen fast wieder komplett wettmachen können. Dabei nähern sich die Kurse nicht nur der runden Marke von 150 Euro, sondern auch dem Allzeithoch bei 151,65 Euro, das am 8. November erreicht wurde. Bis dahin fehlen nur noch etwa 3 %.

Dass der Sprung rasch gelingt, ist charttechnisch betrachtet weitgehend sicher. Immerhin konnten die Kurse auch die kleine Delle der vergangenen Tage gut verarbeiten. Damit bleiben die Unterstützungen zwischen 125 und 140 Euro intakt bzw. wurden noch einmal bestätigt. Jetzt sind auch 85 % aller Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie ein „Kaufwert“ ist. 15 % wollen „halten“, aber niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Ein gutes Bild

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich auf dem Weg nach oben. Der Aufwärtstrend ist in allen Zeitzonen sichtbar. Der GD200 konnte inzwischen um fast 10 % distanziert werden. Ein deutliches Kaufsignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.