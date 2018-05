Apple: Er gibt wieder die Richtung vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Starinvestor lässt wieder einmal von sich hören: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag unter Berufung auf einen US-Medienbericht mitteilte, habe Warren Buffett seine Beteiligung an Apple ausgeweitet. Demnach sagte der Großinvestor dem US-Sender CNBC, dass er zwischen Januar und März insgesamt 75 Millionen Aktien des in Cupertino sitzenden Tech-Konzerns gekauft habe.

Buffett stockt auf 4,7 Prozent auf

Somit erhöhe sich der Anteil der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.