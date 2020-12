Apple: Entwicklung in der Cloud!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Amazon Web Services, die Cloud-Computing-Abteilung von Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN), hat am Montag EC2 Mac-Instanzen veröffentlicht – eine erste Plattform ihrer Art für Entwickler, die Anwendungen für Geräte von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) entwickeln.

Damit wird MacOS zum ersten Mal überhaupt in der Cloud verfügbar. Amazon hatte bereits vor der Einführung des MacOS ähnliche Dienste für Windows- und Linux-Betriebssysteme zur Verfügung.

