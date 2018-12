Apple: Endlich eine erfreuliche Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Gute Nachricht für Apple und Apple-Aktionäre am Donnerstag: Wie das Börsenmagazin „deraktionaer.de “ am Freitag berichtete, meldete der Chip-Hersteller Broadcom am Tag zuvor abends nach Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal. Diese Zahlen fielen besser aus, als allgemein erwartet. Das sei insofern bedeutsam für Apple, da es sich bei Broadcom um einen wichtigen Zulieferer des Tech-Konzerns handelt, hieß es weiter. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.