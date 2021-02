Apple: Elektroautos – Spannende Zusammenarbeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) könnte die Zusammenarbeit mit bestehenden Automobilherstellern wie General Motors Company (NYSE:GM), Stellantis NV (NYSE:STLA), neben Hyundai Motor Company (OTC:HYMTF) in seinen Automobil-Bemühungen nutzen, laut TF Securities Analyst Ming-Chi Kuo. Ein Apple Insider berichtete am Dienstag.

Was geschah

“Apples tiefe Zusammenarbeit mit aktuellen Automobilherstellern (Hyundai Group, GM und PSA [jetzt Teil von Stellantis]), die über umfangreiche Entwicklungs-, Produktions- und Qualifizierungserfahrung verfügen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung