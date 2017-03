Apple: Eine Strafe droht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

das iPhone 6 war ein weltweiter Erfolg. Nun wirft das russische Kartellamt dem kalifornischen IT-Spezialisten jedoch Marktmanipulation vor. Alle in der russischen Föderation vertriebenen Modelle des iPhone 6 seien zum selben Preis angeboten worden. Demzufolge wäre die unverbindliche Preisempfehlung tatsächlich eine bindende Preisvorgabe gewesen. Das Kartellamt sieht die Anschuldigungen bereits als erwiesen an. Die Strafe dürfte schon in den nächsten zehn Tagen folgen.

Apple erwiderte in einer Stellungnahme, dass diese Vorwürfe haltlos seien. Die jeweiligen Händler könnten den Preis, zu dem sie ihre Produkte verkaufen, selbst bestimmen.

Kommt das neue iPad schon früher?

Neben diesen negativen Nachrichten, dürfen sich Applefans jedoch auch freuen. Laut Gerüchten könnte das neue iPad bereits im April dieses Jahres präsentiert werden. Sollte das stimmen, dürfte der neue Kassenschlager auch den Kurs der Apple-Aktie wieder in neue Höhen befördern. Jedenfalls war das die bisherige Marktreaktion auf die Neuveröffentlichungen.

Nicht zu vergessen ist natürlich auch das neue iPhone 8. Das mit Spannung erwartete Smartphone wird ebenfalls in diesem Jahr erscheinen. Es wird wahrscheinlich ein aufwendiges 3D-Touch-Modul haben, das den Verkaufspreis allerdings in die Höhe treiben wird. Der steigende Preis von Modell zu Modell, hat die Käufer jedoch noch nie abgeschreckt.

Ein Beitrag von Elsa Heß.