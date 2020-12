Apple: Droht jetzt ein Doppeltop?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am 2. September bildete die Apple-Aktie bei 137,98 US-Dollar ein neues Allzeithoch aus. Es hatte im Gegensatz zu seinen Vorgängern lange Bestand, denn der seit dem Frühjahr laufende Aufwärtstrend war zu Ende und der Kurs ging in eine Korrektur über. Sie erreichte ihr Tief zwar bereits am 21. September bei 103,10 US-Dollar, doch es dauerte bis zum Dezember, ehe der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



