Apple: Diese Meldung lässt aufhorchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Lieber Leser,

im letzten Jahr hatte der US-Technologieriese Apple erstmals mit rückläufigen Absatzzahlen bei seinem Hauptumsatztreiber iPhone zu kämpfen. Hierdurch haben sich auch das Umsatz- und Gewinnwachstum abgeschwächt. Kein Wunder, wenn man bedenkt dass die Kalifornier etwa zwei Drittel ihrer Umsätze mit dem Verkauf des beliebten Smartphones erwirtschaften. Doch der Markt scheint so allmählich an seine Grenzen zu stoßen und mehr und mehr gesättigt zu sein. Daher wird es spannend zu beobachten, ob das Jubiläumshandy zum 10-jährigen Bestehen in diesem Jahr tatsächlich zum erhofften Verkaufshit wird. Wie dem auch sei, die Zeichen sprechen eine eindeutige Sprache, Apple muss sich zwangsläufig nach neuen Einnahmequellen umschauen. Und die eigene Innovationskraft hatte zuletzt doch eher ein wenig zu wünschen übrig gelassen. Spekuliert wird über ein autonom fahrendes Auto und dergleichen, aber das ist alles Zukunftsmusik.

Neues Geschäftsfeld?

Nun berichtet das Wall Street Journal, dass Apple plant, Videoinhalte (Filme und Serien) in seinen Musikstreaming-Dienst Apple Music zu integrieren. Angeblich wurden bereits Gespräche mit Hollywood-Produzenten geführt, Ende 2017 sollen bereits die ersten Eigenproduktionen verfügbar sein. Will der Apfel-Konzern damit etwa die etablierten Anbieter wie Amazon und Netflix herausfordern? Dem Blatt zufolge erst einmal nicht, aber wer weiß schon, was die Zeit bringt? Angesichts schrumpfender iPhone-Verkaufszahlen ist dies jedenfalls keine schlechte Entscheidung, da mit online verfügbaren Videoinhalten mittlerweile sehr viel Geld verdient werden kann.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse