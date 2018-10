Apple: Dementi! „Spionagevorwürfe sind falsch“

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das ist starker Tobak: Das US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg Businessweek hat in einem Bericht vom Donnerstag u.a. schwerwiegende Vorwürfe gegen den Tech-Konzern Apple erhoben: In den Chips des Konzerns sei in iCloud-Rechenzentren chinesische Spionagetechnik verbaut worden. Das FBI würde die Vorgänge untersuchen. Beide Behauptungen dementiert der Apple-Konzern in einer mit scharfen Worten formulierten Stellungnahme, wie das IT-Nachrichtenportal „heise online“ am Freitagmorgen berichtet.

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.