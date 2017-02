Apple: Darum steigt Warren Buffet ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

der Finanzmogul und Starinvestor Warren Buffet ist legendär. Der inzwischen 86-jährige schlug in seiner Karriere schon mehrmals den Markt. Seine Investments sind wichtige Signale für die Börsianer.

Wie kürzlich bekannt wurde, hat Warren Buffet mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway seinen Anteil an Apple zu Beginn des Jahres nochmals kräftig erhöht. Inzwischen hält er Aktien im Wert von rund 17 Mrd. Dollar und einen Anteil von Apple in Höhe von 2,5%. Er schließt nicht aus, in Zukunft noch mehr in die kalifornische IT-Firma zu investieren, allerdings nicht zum aktuellen Kurs.

Warum ausgerechnet Apple?

Warren Buffet ist bekannt dafür, nur in Unternehmen einzusteigen, die er versteht. Deshalb vermeidet er es in der Regel, in IT-Unternehmen zu investieren. Dieses Vorgehen ersparte ihm beim Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000/2001 schwere Verluste.

Als Grund für das aktuelle Investment nennt Buffet die Scuttlebutt-Methode. Bei dieser liegt der Fokus auf der emotionalen Bindung der Kunden zu einer Marke oder einem Produkt. In diesem Aspekt habe Apple ihn beeindruckt. Für Apple-Nutzer haben die Produkte einen großen praktischen Wert und sie kämen kaum davon los. Allerdings zählt sich Buffet als bekennender Technikmuffel selbst nicht zur genannten Personengruppe.

