Apple: Darum könnte der Tech-Gigant am meisten von Trumps Steuerreform profitieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Trumps Steuerreform sieht zum einen eine Vereinfachung der Unternehmenssteuern vor. Die derzeit insgesamt sieben existierenden Steuerarten sollen auf drei reduziert werden. Gleichzeitig sollen die Steuersätze ebenfalls reduziert werden auf 35 %, 25 % und 12 %. Eine für Unternehmen niedrigere Steuerquote bedeutet in der Regel mehr Gewinne, folglich Investitionen entweder in die Expansion oder Erhöhung der Löhne. Im Falle des Letzteren sollte der zusätzliche Gewinn der Angestellten für mehr Konsum sorgen und wieder für Gewinnsteigerungen bei vielen Unternehmen. So simpel ist das sicher nicht. Statistiken beweisen, dass noch lange nicht jeder zusätzlich verdiente Dollar oder Euro ausgegeben wird, sondern auch gespart.

Apple weist die größten Cash-Reserven im Ausland auf

Die Tech-Giganten sind bekannt dafür, Steuern zu sparen, indem sie Gewinne in Ländern mit niedrigeren Steuersätzen verbuchen. Die Cash-Reserven, die die Unternehmen in den letzten Jahren im Ausland auf diese Weise angehäuft haben, beliefen sich per Juni 2017 auf ca. 560 Mrd. US-Dollar. In 2010 lagen diese noch bei etwa 150 Mrd. US-Dollar. Apple hortet dabei den größten Anteil von 261,5 Mrd. US-Dollar. Microsoft kommt auf 139 Mrd. und Alphabet auf 101 Milliarden.

Erneutes Potential durch Verwendung der aufgebauten Cash-Reserven

In den Geschäftsjahren 2014, 2015 und 2016 lag die effektive Steuerquote des Unternehmens bei jeweils 26,1 %, 26,4 % sowie 25,6 %. Eine effektive Steuerquote von 15 % dürfte einen nicht zu unterschätzenden Anreiz für das Unternehmen darstellen, seine Gewinne wieder ins Inland zu verlegen. Gleichzeitig würde Apple womöglich die Cash-Reserven wieder nach Hause bringen, um die ausstehenden (Steuer-)Schulden zu begleichen und weitere Akquisitionen zu tätigen. Laut einiger Analysten würde dieser Umstand zu einer positiven Umbewertung der Aktie durch Investoren führen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.