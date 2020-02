Apple: Coronavirus – brisant oder nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN: 865985) und der Coronavirus – das könnte aufgrund der Bedeutung Chinas nicht nur aus Absatzsicht, sondern auch wegen der Stellung als wichtigster Produktionsstandort ein größeres Problem werden als angenommen.

Offiziell wurde von den Behörden angeordnet, dass bestimmte Fabriken bis zum 9. Februar geschlossen bleiben. In vielen Fällen waren die Schließungen bedingt durch das Neujahrsfest. Bei den Schließungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus in ausgewiesenen Regionen wird erwartet, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.