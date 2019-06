Apple: CEO Tim Cook hat es auf die Nachbarn im Silicon Valley abgesehen

Tim Cook bestreitet, dass Apple (WKN:865985) Anfang dieses Monats auf die Konkurrenten Facebook (WKN:A1JWVX) und Alphabets (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) Tochtergesellschaft Google abzielte, als das Unternehmen ein neues Single-Sign-On (SSO)-Tool einführte. Cook hielt am Wochenende die Eröffnungsansprache 2019 in Stanford und kritisierte erneut die Nachbarn von Apple im Silicon Valley. Es ist wenig überraschend, wen der Chief Executive im jüngsten Datenschutzkreuzzug herausgegriffen hat.

Hier erfährst du den Rat, den Cook neuen Absolventen gab.

Nachdem er das Silicon Valley für „einige der revolutionärsten Erfindungen der modernen Geschichte“ gelobt hatte, wurde Cooks Rede ein wenig düster, als er einige der wachsenden Kritikpunkte an den Tech-Giganten ansprach:

„Aber in letzter Zeit, so scheint es, wird diese Branche immer bekannter für eine weniger noble Innovation: den Glauben, dass man Glaubwürdigkeit beanspruchen kann, ohne Verantwortung zu übernehmen.

Das sind Spitzen gegenüber Facebook und Google, neben einem Hinweis auf Theranos. Nach zwei Jahren voller Skandale ist Facebook praktisch zum Synonym für „Datenschutzverletzung“ geworden. Googles YouTube wurde weithin dafür kritisiert, dass es zu langsam handelt, wenn es um Hassreden geht, und erst in diesem Monat endlich Maßnahmen ergriffen hat, um extremistische Inhalte zu verbieten. Sowohl Facebook als auch YouTube wurden wegen der Rolle bei der Verbreitung von Fehlinformationen und gefälschten Nachrichten auf ihren jeweiligen Plattformen verurteilt.

„Aber wenn man ein Chaos angerichtet hat, kann man sich nicht der Verantwortung für das Chaos entziehen“, sagte Cook. „Verantwortung zu übernehmen bedeutet, den Mut zu haben, die Dinge durchzudenken.“ Cook beschrieb dann eine dystopische Zukunft, in der es keine Privatsphäre gibt:

„Denken wir darüber nach, was auf dem Spiel steht. Alles, was du schreibst, alles, was du sagst, jedes Thema, jeder verirrte Gedanke, jeder impulsive Kauf, jeder Moment der Frustration oder Schwäche, jedes Meckern oder Klagen, jedes Geheimnis, das im Vertrauen geteilt wird. In einer Welt ohne digitale Privatsphäre beginnt man, auch wenn man nichts falsch gemacht hat, außer anders zu denken, sich selbst zu zensieren. Zuerst nicht vollkommen. Nur ein wenig, Stück für Stück. Weniger riskieren, weniger hoffen, sich weniger vorstellen, weniger wagen, weniger schaffen, weniger versuchen, weniger reden, weniger denken. Die eisige Wirkung der digitalen Überwachung ist tief greifend und betrifft alles.“