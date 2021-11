Apple: CEO Tim Cook enthüllt Beteiligung an Kryptowährungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (AAPL) CEO Tim Cook hat zugegeben, dass er in Kryptowährungen investiert, aber er hat nicht angegeben, wie viel Geld er in sie investiert hat.

Während seines Auftritts bei der Dealbook-Konferenz der Times wurde Cook gefragt, ob er in Kryptowährungen investiere. Darauf antwortete er: “Das tue ich. Ich denke, es ist vernünftig, sie als Teil eines diversifizierten Portfolios zu besitzen”.

