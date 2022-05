Apple: Buy the dip könnte sich jetzt auszahlen

Die Firma strotzt vor Stärke

Tim Cook sagte zu den aktuellen Herausforderungen in der Welt, „Wir sind nicht immun gegen diese Herausforderungen, aber wir haben großes Vertrauen in unsere Teams, in unsere Produkte und Dienstleistungen und in unsere Strategie.“ Die Free Cashflow-Marge ohne Berücksichtigung der Veränderungen im Working Capital liegt für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres bei 29,5 %.

Die Nettoverschuldung könnte damit innerhalb eines Jahres komplett zurückgeführt werden. Selbst wenn die Engpässe in der chinesischen Produktion den Umsatz im nächsten Quartal um vier bis acht Milliarden US-Dollar belasten, wird Apple sie mit seiner Finanzkraft bewältigen können. Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen ist ungebrochen. Mit einer erwarteten Free-Cashflow-Rendite von 4,6 % für das Geschäftsjahr 2022 wirkt die Aktie aktuell leicht unterbewertet.