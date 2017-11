Apple: Büros in Südkorea durchsucht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat per drittes Quartal 2017 überraschend positive Ergebnisse bekannt gegeben. Dabei fiel insbesondere auf, dass der Absatz von iPhones und anderen Produkten in China erstmals seit sieben Quartalen gestiegen war. Da wir uns derzeit in der Holiday-Season befinden, erwarten viele für das aktuelle Quartal eine rege Nachfrage nach den neuen iPhone Modellen. Auch in Südkorea ist der Absatz zuletzt gestiegen. Genau genommen konnte Apple den Marktanteil in dem Land innerhalb nur eines einzigen Quartals verdoppeln und zwar von 15 % auf 33 %.

Apple könnte Samsung vom ersten Platz verweisen

Südkorea ist Samsungs Heimstätte, dem Erzrivalen von Apple, wenn es um den Absatz von Smartphones geht. Zuletzt kam Samsung auf einen weltweiten Marktanteil von 22,3 %, Apple auf 12,5 %. Doch dank den positiven Aussichten liegt der Gedanke nahe, Apple könnte Samsung in diesem Quartal erstmals seit Langem wieder Marktanteile abjagen und vom ersten Platz verweisen, wenn auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nur kurzfristig. Das dürfte den Südkoreanern gegen den Strich gehen. Also eröffneten die dortigen Behörden kurzerhand wieder die Untersuchung gegen Apple im Zusammenhang mit illegalen Geschäftspraktiken. Dabei geht es laut Berichten vordergründig um Geschäfte mit einheimischen Telekommunikationsprovidern.

Asien bleibt ein hartes Pflaster für Apple

Vor etwa einem Jahr hatte man bereits Untersuchungen gestartet. Damals ging es vor allem noch um Geschäfte mit Unternehmen, die Apples Produkte reparieren sollten. Da man solche Untersuchungen gerade jetzt, zur stärksten Zeit von Apple seit Langem, wieder in Betracht zieht, könnte man annehmen, die Regierung will hier Samsung ein wenig unter die Arme greifen. Auch China wendet solche Praktiken gerne an. Vor einigen Wochen hatte man dafür gesorgt, dass das neue Modell der SmartWatch keine Breitband-Verbindung mehr erhält, wobei gerade das die neue Funktion des Modells war.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.