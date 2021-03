Apple: Brechen die Bären jetzt durch?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie konnte ihre am 21. September auf einem Tief bei 103,10 US-Dollar gestartete Aufwärtsbewegung bis in den späten Januar hinein fortsetzen und dabei am 25. Januar bei 145,09 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausbilden. Seitdem bestimmen Kursrückgänge das Bild. Der Wert ist in einen neuen Abwärtstrend übergegangen, der bislang noch nicht gebrochen werden konnte.

In der zweiten Februarhälfte wurde der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung