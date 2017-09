Apple: Bis zum 12. September höher … und danach erst recht?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am 12. September, das wurde gestern von Apple bestätigt, werden neue Produkte präsentiert. In das neue iPhone setzt man große Hoffnungen. Das soll, genau zehn Jahre nach dem allerersten iPhone, dem Unternehmen aus den Händen gerissen werden. Die Anleger kaufen schon mal vor, in der üblichen Erwartung, als einzige clever und billig eingestiegen zu sein, bevor alle anderen angesichts des neuen Produkts kaufen. Und erst recht, wenn die ersten Vorbestellungen und Verkäufe die Aktionäre wieder einmal vor Begeisterung in die Knie gehen lassen. Immer dasselbe Spiel, das oft schiefgeht … aber eher selten, wenn es um Apple (ISIN: US0378331005) geht.

Vorausgesetzt, dass die Nasdaq, die derzeit mal wieder aus den Schuhen springt, nicht lotrecht nach unten kippt, können diese Vorkäufe durchaus erfolgreich sein. Denn auch, wenn der iPhone-Absatz zuletzt Anlass zur Sorge gab: Um den Gewinn muss man sich eher nicht sorgen. Was nicht an Apple unmittelbar liegt, sondern am Preisverfall des US-Dollars. Außerhalb der USA wird jeder Dollar dadurch mehr wert. Was Apple außerhalb der Landesgrenzen verkauft bringt bei gleichbleibenden Preisen in US-Dollar gerechnet immer mehr ein. Und dass Apple die Preise senken würde – ein ulkiger Gedanke.

Der Dollar-Abstieg wird Apple damit für das laufende dritte Quartal gute Ergebnisse in die Bilanz spülen. Da wäre dann nur die Frage, ob die Anleger wahrnehmen wollen, dass der Absatz an sich klemmt – vorausgesetzt, das wäre überhaupt der Fall. Denn das wird sich erst in zwei Monaten zeigen, wenn diese Bilanz zum Sommer-Quartal auf den Tisch kommt, Bis dahin stehen Produktpräsentation und erste Verkaufszahlen als Kurstreiber an. Aber wie gesagt: Kippt die Nasdaq, dürfte Apple mit fallen – enge Stoppkurse sind bei dieser Aktie Pflicht!

