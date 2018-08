Apple: Die Billion Dollar Grenze!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Per Schlusskurs am Freitag steht fest: Apple hat eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar. Mit Marktkapitalisierung wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Multiplikation der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens mit dem aktuellen Kurs ergibt. Und damit hat es Apple also geschafft, die Marke von einer Billion Dollar zu erreichen bzw. zu überspringen. Wie nachhaltig das ist, wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.