Apple: Bietet sich hier gerade eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple musste in den zurückliegenden Handelssitzungen einige Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befindet sich die Aktie in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend und sollte bald auf neue Rekordkurse kommen, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Die Aktie habe dann das Potenzial, auf 200 Euro zu klettern. Dies entspräche einem Gewinn von mehr als 30 %. Im Detail: Am Freitag ging es zunächst um 2 Euro nach unten. Dies sind mehr als 1,4 % Abschlag, die allerdings das übergeordnete Chartbild nicht zerstören konnten. Denn entscheidend ist, dass der Titel erst Ende Oktober einen plötzlichen Sprung aus dem Seitwärtstrendkanal herausschaffte und ein Allzeithoch bei 151,65 Euro erzeugte (am 8. November 2017). Damit ist Aktie mit guten Chancen gesegnet, weiter in Richtung 200 Euro zu klettern.

Denn: Im Seitwärtstrend hat die Aktie gute Unterstützungen aufgebaut, die nun helfen sollten. Sofern die Aktie nicht auf weniger als 140 Euro fällt, ist alles im grünen Bereich, heißt es aus Sicht der charttechnischen Analyse. Die Aktie hatte innerhalb von vier Wochen immerhin 11 % hinzugewonnen, sodass es sich derzeit durchaus nur um kleine Gewinnmitnahmen handeln könnte. Wirtschaftlich gibt es ohnehin wenige neue Nachrichten.

Wirtschaftliche Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Auch die fundamental orientierten Analysten sind mehrheitlich der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Denn: 85 % aller Bankanalysten stufen den Titel auf „Kauf“ ein. 15 % wollen „halten“ und niemand „verkauft“ . Die Stimmung scheint gut zu sein.

Technisch orientierte Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch. Immerhin gelang es der Aktie, in allen zeitlichen Dimensionen in einen Aufwärtstrend überzugehen. Der GD200 ist 8,69 % entfernt. Dies zeugt von einem starken Trend. Hier liegt ein sehr ausgeprägtes Kaufsignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.