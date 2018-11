Apple: Das Auto der Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Mehr Lifestyle-Marke als Computerfirma, an welches Unternehmen denkt man da wohl? Richtig! Es geht um den Konzern mit dem angebissenen Apfel im Logo. Mit Apple-Mitgründer Steve Wozniak hat „t3n“, Magazin für digitales Business, kürzlich ein Gespräch geführt. Interessante Aussagen Wozniaks zu den Themen Elektromobilität, autonomes Fahren und Smartphones hat das Magazin am Dienstag veröffentlicht. So sei Wozniak zwar einerseits davon überzeugt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.